Культурный шок: китайцы тайно снимают полуголых россиянок на пляжах Хайнаня

Китайцы снимают на камеры полуголых россиянок на пляжах Хайнаня. Соотечественницы в бикини устроили местным жителям культурный шок, сообщает SHOT .

На популярном пляже Дадунхай в Санье китайцы фотографируют российских отдыхающих. Кадры сопровождаются подписями: «Красотки в бикини» или «Иностранцы захватили Дадунхай». В комментариях — шквал комплиментов фигурам и смелости девушек. При этом некоторые обвиняют авторов роликов в скрытой интимной съемке.

Местные в шоке из-за разных культур: китаянки чаще выбирают закрытые купальники и прячутся от солнца, чтобы сохранить светлую кожу. А россияне действуют по классической отпускной программе: бикини, загар и максимум дневного солнца.

Особенно ярко контраст заметен в Дадунхае — район все больше становится похожим на типичный курорт юга России. По словам местных жителей, в январе россияне составляют до 70% всех туристов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.