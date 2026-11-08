Беременная актриса Анастасия Макеева призналась, что сделала 14 ЭКО

Накануне 44-летняя актриса из сериала «И все-таки я люблю…» сообщила, что беременна от мужа Романа Малькова.

«Я вставала, падала, снова шла. Но я шла до этого в одиночку. Несмотря на то, что у меня были в жизни партнеры, мужья, все равно это волновало только меня. Это была моя личная трагедия… У меня никогда не было человека, который бы заботился обо мне. Всегда все только удовлетворялись. Я была дорогим аксессуаром, женщиной из телевизора», — отметила Макеева.

По ее словам, Она пыталась завести ребенка в течение 14 лет. За все это время актриса обследовалась в лучших клиниках и перенесла около 14 попыток ЭКО.

Макеева добавила, что Роман стал первым мужчиной в ее жизни, который в первую очередь хочет, чтобы ей было хорошо, а не ему. Супруги получили долгожданное письмо от врача в метро, когда возвращались домой после футбольного матча.

Узнав о беременности, Макеева решила отказаться от перелетов. При этом уходить в декрет Анастасия не стала.

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