Выпали волосы, лишилась либидо: жительнице Подмосковья задержали трудовую книжку

Задержка в выдаче трудовой книжки обернулась иском для фирмы из Подмосковья и сильными страданиями ее экс-сотрудницы, сообщает Baza .

После увольнения из фирмы девушка попросила прислать ей трудовую книжку заказным письмом, но кадровику было некогда то из-за карантина, то из-за неработающего отделения почты.

В итоге доставку документа оформили курьером, но было уже слишком поздно. Месяц в ожидании трудовой девушка страдала до такой степени, что начала лысеть, а еще у нее пропал аппетит и влечение к сексу. Из-за нервотрепки ей пришлось наблюдаться у психолога и невролога.

Экс-сотрудница посчитала, что разрешить вопрос могла бы выплата простоя за месяц, а также компенсация морального ущерба в 15 тыс. рублей. Это были ее требования в суде, но сторонам удалось договориться на мировую. Во сколько компания оценила страдания бывшей работницы, осталось тайной.

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