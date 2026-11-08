Житель Ставрополья угнал пожарную машину и угрожал полицейским ножом

Житель Ставропольского края угнал пожарную машину, когда спасатели тушили костер на его земельном участке. Затем он угрожал полицейским ножом, сообщает 112 .

Инцидент произошел в Новоалександровске. 47-летний мужчина развел костер на своем участке. Прибывшие на место сотрудники МЧС принялись тушить огонь. В этот момент владелец участка забрался в пожарную машину и уехал.

Однако вскоре его остановили сотрудники ДПС. Выходить из машины он отказался, достал нож и начал угрожать правоохранителям. В итоге несостоявшегося пожарного задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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