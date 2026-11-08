Похищенного младенца спасли от жертвоприношения в Индии

Двухмесячного малыша, которого похитили для ритуального жертвоприношения, спасли в Индии, сообщают «Вести» .

Как пишет газета The Times of India, ребенка похитили из деревни в штате Уттар-Прадеш. Его отец обратился в правоохранительные органы, он заявил, что неизвестные проникли в дом и украли его сына пока вся семья спала.

За четыре дня поисков следователи опросили десятки местных жителей и отсмотрели свыше 1 тыс. записей с камер. На одной из записей заметили женщину с ребенком. Затем один из водителей автобуса опознал пассажирку.

28-летняя женщина, ее 22-летний возлюбленный и их 55-летняя соучастница задержаны на автовокзале в Дели. Они были вместе с похищенным младенцем.

Как выяснило следствие, малыша украли ради оккультного ритуала. Похитители надеялись принести ребенка в жертву, чтобы духи помогли им найти пропавших родственников, а также прекратили череду несчастий.

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