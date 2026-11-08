Рэпер Navai прокомментировал перерыв в выступлениях

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Рэпер Navai (Наваи Бакиров), открывая сольный концерт в Москве, связал перерыв в выступлениях с недавним задержанием при въезде в Казахстан, сообщает РИА Новости .

Выступление прошло на площадке VK Stadium вечером в воскресенье. Концерт перенесли с 22 октября на 8 ноября.

Артист начал шоу с песни «Больше, чем ближе», посвященной его бывшей девушке — блогеру Анастасии Мироновой.

«Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», — заявил рэпер на сцене.

Ранее адвокат Navai Рена Керимова заявила, что музыкант планирует вернуться в Казахстан, где его задержали с наркотиками.

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