США требуют от Ирака закрыть почти все КПП на границе с Ираном

США добиваются от Ирака закрытия почти всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хуссейн, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По его словам, Вашингтон настаивает на закрытии КПП как на экономической мере, и Багдад сейчас обсуждает этот вопрос с американской стороной. США хотели бы оставить действующими только два пункта пропуска, один из которых расположен в Иракском Курдистане.

Хуссейн отметил, что между Ираком и Ираном существует множество официальных и полуофициальных погранпереходов, и их закрытие может негативно сказаться на иракской экономике.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий с Ираном крайне маловероятно.

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