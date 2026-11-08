Бузова призналась, что стесняется показывать травмированное колено

Певица Ольга Бузова призналась, что до сих пор стесняется показывать травмированное колено: она старается носить закрывающую ноги одежду, а если надевает платье, то делает плотный грим, сообщает Super.ru .

По ее словам, ей тяжело смотреть на свои прежние фотографии в открытых нарядах.

«Так больно сейчас смотреть на свою коленку без шрамов. Не знаю, будет ли вообще у меня так же когда‑нибудь», — отметила певица.

Бузова повредила колено в июне 2026 года. Она поскользнулась в душе у себя дома и рассекла ногу. Ей сделали операцию и наложили свыше 40 швов.

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