USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

Бузова призналась, что стесняется показывать травмированное колено

Культура

Певица Ольга Бузова призналась, что до сих пор стесняется показывать травмированное колено: она старается носить закрывающую ноги одежду, а если надевает платье, то делает плотный грим, сообщает Super.ru.

По ее словам, ей тяжело смотреть на свои прежние фотографии в открытых нарядах.

«Так больно сейчас смотреть на свою коленку без шрамов. Не знаю, будет ли вообще у меня так же когда‑нибудь», — отметила певица.

Бузова повредила колено в июне 2026 года. Она поскользнулась в душе у себя дома и рассекла ногу. Ей сделали операцию и наложили свыше 40 швов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.