USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,37
0.42 %

Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово ночью 9 ноября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Данные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.