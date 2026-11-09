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Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Египте

Российских граждан нет среди пострадавших при столкновении поездов в Египте. Об этом заявило посольство РФ в Каире, сообщает ТАСС .

В дипмиссии отметили, что обращений на экстренный телефон посольства не поступало.

«Посольство продолжает следить за ситуацией», — отметили в посольстве.

Ранее не менее 150 человек пострадали в результате схода с рельсов четырех вагонов пассажирского поезда на севере Египта.

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