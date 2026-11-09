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В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Тульскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника», — говорится в канале губернатора в мессенджере МАКС.

Пострадавших в результате нет.

По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

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