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Технический сбой произошел у российского хостинг-провайдера ESTT

Общество

У хостинг-провайдера ESTT случился технический сбой, который затронул работу клиентских сервисов, сообщается на сайте компании.

Сейчас инженерная команда проводит мероприятия по восстановлению работоспособности инфраструктуры.

«Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы», — говорится в сообщении.

О процессе восстановительных работ пообещали сообщить дополнительно.

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