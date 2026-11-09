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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково ночью 9 ноября временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры необходимы для обеспечения безопасности. Из-за этого могут произойти изменения в расписании рейсов.

Ранее столичный аэропорт Домодедово тоже начал обслуживать рейсы по согласованию.

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