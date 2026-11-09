Ученый назвал количество активных вулканов в России

В России есть до 170 вулканов, которые теоретически могут начать извергаться. Об этом заявил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин, сообщает РИА Новости .

По его словам, вулканологи используют строгие временные критерии для определения действующих вулканов. Сейчас только на Камчатке насчитывается 30 действующих вулканов. Если же применять критерий исторического периода (3000–3500 лет), то в России можно насчитать 60–70 действующих вулканов — в зависимости от региона и начала ведения записей.

«При учете голоценовых вулканов, которые извергались не более 12 тысяч лет назад, в России до 170 потенциально опасных объектов», — отметил Клянчин.

Он также подчеркнул, что если вулкан молчит свыше 12 тысяч лет, но из кратера периодами выходят горячие вулканические газы, а в регионе фиксируется сейсмическая активность, вулканологи не спешат объявлять его окончательно потухшим.

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