Ученый назвал количество активных вулканов в России
В России есть до 170 вулканов, которые теоретически могут начать извергаться. Об этом заявил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог и сейсмолог Андрей Клянчин, сообщает РИА Новости.
По его словам, вулканологи используют строгие временные критерии для определения действующих вулканов. Сейчас только на Камчатке насчитывается 30 действующих вулканов. Если же применять критерий исторического периода (3000–3500 лет), то в России можно насчитать 60–70 действующих вулканов — в зависимости от региона и начала ведения записей.
«При учете голоценовых вулканов, которые извергались не более 12 тысяч лет назад, в России до 170 потенциально опасных объектов», — отметил Клянчин.
Он также подчеркнул, что если вулкан молчит свыше 12 тысяч лет, но из кратера периодами выходят горячие вулканические газы, а в регионе фиксируется сейсмическая активность, вулканологи не спешат объявлять его окончательно потухшим.
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