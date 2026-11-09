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В аэропортах Внуково и Домодедово отменили ограничения

Транспорт

Московские аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к работе без ограничений, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения, касающиеся приема и выпуска самолетов, сняты.

Ранее обе авиагавани временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничительные меры были введены в целях обеспечения безопасности.

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