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Над Ленинградской областью сбили 40 БПЛА

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью 9 ноября начали лететь на Ленинградскую область. Их уже сбивают, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На данный момент уничтожено 40 дронов.

«Боевая работа продолжается», — отметил Дрозденко в мессенджере МАКС.

Ранее в Тульской области ликвидировали два украинских беспилотника.

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