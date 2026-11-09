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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения

Транспорт

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково ночью 9 ноября работает с ограничениями. Они носят временный характер, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения касаются приема и выпуска самолетов.

Они установлены с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбито 40 беспилотников.

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