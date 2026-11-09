Суд отказал блогерше Блиновской в отсрочке наказания

Кассационная инстанция подтвердила отказ в отсрочке дальнейшего наказания блогерше Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание средств, сообщает ТАСС .

«Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что малолетнему ребенку обеспечен должный уход со стороны близких родственников. Кроме этого, Блиновская поддерживает связь со своими детьми путем переписки и свиданий, препятствий к этому со стороны администрации судом не выявлено», — отмечается в материалах дела.

Суд первой инстанции установил, что дети осужденной проживают с родным отцом в благоустроенной квартире, где есть все необходимые условия. Их воспитывают отец, бабушка, дедушка и няня.

Ранее в отношении Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, прекратили уголовное дело о неуплате налогов. Причиной стало участие мужчины в СВО.

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