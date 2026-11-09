Осколки упали на крышу дома: над Ленобластью сбили 113 БПЛА
Ночью 9 ноября над Ленинградской областью сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Над территорией региона за ночь было сбито 113 БПЛА», — говорится в канале Дрозденко в мессенджере МАКС.
При этом осколки дронов упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. На данный момент последствия выясняются.
Губернатор также добавил, что в городе Кириши, где осколки попали в одну из квартир, обошлось без пострадавших.
Ранее из этой квартиры эвакуировали семью.
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