Двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае
В Красноярском крае при пожаре в доме погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В поселке Камарчага в ночь на 9 ноября сгорел жилой дом. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
В результате скончалась женщина, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Дети находились в гостях у тети. Кроме того, пострадал мужчина.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов, ведущих к обогревателю в прихожей. Пожар тушили 21 человек и шесть единиц техники.
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