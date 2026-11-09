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Двое маленьких детей погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае при пожаре в доме погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В поселке Камарчага в ночь на 9 ноября сгорел жилой дом. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

В результате скончалась женщина, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Дети находились в гостях у тети. Кроме того, пострадал мужчина.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов, ведущих к обогревателю в прихожей. Пожар тушили 21 человек и шесть единиц техники.

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