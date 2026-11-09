Медведь напал на мужчину в Томской области

В Томской области медведь кинулся на 52-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на областной центр медицины катастроф.

Инцидент произошел 8 ноября в Томском районе. Мужчину после произошедшего доставили в больницу скорой медицинской помощи.

На данный момент состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В этом году медведи стали чаще выходить к жилым массивам в Томской области. В результате встречи со зверем в регионе погибли пять человек.

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