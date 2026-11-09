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До +7 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и столице в понедельник температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде ожидается преимущественно без осадков.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, днем 10 ноября — от плюс 3 до плюс 5. Обойдется без осадков.

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