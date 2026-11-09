Без истерик и чувства вины: психолог дала советы о расставании

Расставание — это всегда сложно, это процесс, который занимает какое-то время. От того, как пара расстанется, будет зависеть и ее дальнейшее общение — останутся ли люди врагами, чужими друг другу или сохранят уважение, поблагодарив за то, что было хорошего, сообщила РИАМО семейный и провокативный психолог, автор книг «Путь к счастью», «Ты только спроси» Елена Гусева.

«Если рассматривать расставание, как процесс, то его можно прожить с минимальными эмоциональными, психологическими и физическими потерями, то есть осознанно. А можно — разрушать, давить на больное. Даже если в последнее время отношения не приносили удовлетворения и вы, оставаясь в них, по большей части испытывали раздражение, безнадегу и усталость, то всегда можно найти за что поблагодарить партнера или партнершу», — сказала Гусева.

Подготовка к разговору

Когда решение о расставании принято, то возникают «качели». Человек задаетесь вопросами: «а может, подождать?», «а вдруг все изменится?». И это нормально.

Чтобы продолжать процесс, следует подготовиться к разговору, выбрав стратегию:

— Определите «стоп-сигналы» — что неприемлемо в разговоре? Например, крики, обвинения, переход на личности, манипуляции «если ты меня любишь…», «я так и знала, что ты такой, как все!».

— Сформулируйте пару ключевых фраз, в которых будет сформирована вся суть разговора. Нет необходимости готовить речь на 40 минут.

— Выберите время и место. Лучше всего дома, когда есть время и возможность побыть одному после разговора.

— Будьте готовы к любой реакции слезы, злость, торг, игнор. Задача решившего расстаться -оставаться при своем мнении.

«Вы имеете право уйти, даже если партнеру/партнерше больно. Вы не обязаны оставаться из жалости. Жалость — плохой помощник. Но вы можете сказать о расставании и уйти, бережно относясь к переживаниям другого», — пояснила психолог.

Разговор

Это самая острая точка. Именно тогда озвучивается решение расстаться. Чтобы разговор получился достойным, сработает стратегия «четырех шагов»:

1 шаг. Благодарности. Всегда найдется за что поблагодарить партнера или партнершу, с которым прожили какое-то время. Например: «Спасибо за то время, что мы были вместе. Было много хорошего и ценного для меня».

2 шаг. Следующая часть о том, что происходит сейчас в отношениях. Тут нужно сказать причину, по которой хочется уйти. Например: «Сейчас я чувствую и понимаю, что перестал (а) быть счастлив (а) вместе с тобой / что мои чувства изменились / что мы по-разному видим будущее».

3 шаг. Далее о самом решении. Например: «Поэтому я принял (а) решение, что нам нужно расстаться. Я думал (а) об этом давно».

4 шаг. В завершении стоит предложить формат общения в дальнейшем. Например: «Предлагаю какое-то время не общаться, так как это будет больно для обоих. А когда наше эмоциональное состояние придет в норму, можем пообщаться, чтобы решить вопросы, касающиеся нас двоих».

«Я бы рекомендовала не давать надежд: „может быть, когда-нибудь потом, когда ты или я изменимся…“. Это дорого в никуда. Не предлагайте дружбу. В большинстве случаев — это сомнительное предприятие в подобных ситуациях. Большинство живут иллюзиями, что все еще может повториться. Если вы твердо приняли решение расстаться, не надо спрашивать у партнера/партнерши: „А ты как думаешь?“. Это похоже на перекладывание ответственности», — отметила специалист.

Так как решение принял один из пары, то он и должен нести за это ответственность. Если с той стороны начинается давление, не стоит оправдываться. В этом случае лучше использовать прием «заезженной пластинки»: «Да, я понимаю, что тебе хотелось бы попробовать еще. Понимаю твои чувства. Тем не менее, я принял (а) решение расстаться».

Через несколько дней или недель после разговора

На этом этапе возникают «эмоциональные качели» у обоих партнеров. Могут появиться провокации, попытки вернуть, вызвать вину. Сразу важно выбрать стратегию, которую описывал римский поэт Публий Овидий Назон: «с глаз долой — из сердца вон».

В этом случае поможет следующее:

— Информационная дистанция — договориться о том, чтобы не общаться хотя бы первые три-четыре недели. Назовем это психологической гигиеной.

— Не вступать в переписку, чтобы не «выяснять отношения». Это откатывает вас назад.

— Если партнер проявляет агрессию, пишет гадости, не отвечайте. Уговаривает? Не отвечайте. Пишет спокойно? Ответьте, что не готовы пока общаться. Напишите позже, если будет желание.

«Горюйте. После развода или расставания человек испытывает стресс, по силе занимающий второе место после утраты близкого человека. Плачьте, злитесь, пишите дневник, обратитесь за помощью к психологу, если трудно самостоятельно пережить этот сложный период», — посоветовала Гусева.

Проживание утраты

Постепенно происходит принятие. на это может уйти от месяца до полугода. Периодически может «накрывать» волнами переживаний: то «что мы наделали!», «зачем и почему?», то «все правильно», «только так и надо было поступить».

В этом случае важно сразу не кидаться в другие отношения. Они будут анестезией, «спасательным кругом». Вместо этого нужно обратить взгляд на себя, вспомнить, что давно откладывали, куда хотели сходить или съездить? Начать лучше с малого.

На этом этапе происходит переоценка отношений, которые завершились, и ценностей. Можно поразмышлять, о полученном опыте, о том, чему научились, какие важные моменты поняли про себя и про партнера/партнершу.

Завершение

Примерно после полугода отношения вспоминаются, но уже без острой боли. Тогда человек может говорить о них и бывшем (й) партнере/партнерше спокойно, без обвинений и агрессии, а с благодарностью.

На этом этапе работает стратегия благодарности. Лучше сделать это письменно, не отправляя письмо адресату. Поблагодарите бывшего (ую) партнера/партнершу за то, что было, за уроки, за то, что этот человек был в вашей жизни.

«Помните, что расставание — это больно. Даже если вы будете архибережно говорить о нем, партнер или партнерша все равно будут испытывать боль», — предупредила психолог

Процесс расставания — про то, чтобы не разрушить ни себя, ни другого. В отношениях участвуют два человека и у каждого из них есть чувства, страхи, горести и надежды. Некоторые такими виноватыми себя чувствуют, что выбирают стратегию избегания, исчезают, ничего не объясняя. Но даже если сейчас кажется, что это лучшее, что можно сделать, то это иллюзия. Внезапное исчезновение оставит «дыру» в душе другого, которая будет болеть годами. Трудный, но честный разговор о расставании —дверь, которую можно закрыть и пойти дальше.

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