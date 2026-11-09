5 человек пострадали в огненном ДТП со скорой помощью в Приморье
Дорожная авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло на улице Карла Маркса в Большом Камне в Приморье, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Предварительно, 8 ноября столкнулись машины частного охранного предприятия и скорой помощи. После ДТП легковой автомобиль загорелся.
В результате аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок 2009 года рождения. Пострадавшим оказана медпомощь.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента, ход и результаты проверки по данному факту.
Ранее автомобиль съехал в реку Цивиль под Новочебоксарском, погибли пять человек.
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