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5 человек пострадали в огненном ДТП со скорой помощью в Приморье

Дорожная авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло на улице Карла Маркса в Большом Камне в Приморье, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Предварительно, 8 ноября столкнулись машины частного охранного предприятия и скорой помощи. После ДТП легковой автомобиль загорелся.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок 2009 года рождения. Пострадавшим оказана медпомощь.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента, ход и результаты проверки по данному факту.

Ранее автомобиль съехал в реку Цивиль под Новочебоксарском, погибли пять человек.

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