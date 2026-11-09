«Немного другой формы»: Трамп допустил изменение очертаний Украины

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что после заключения мирного соглашения с РФ Украина может быть «немного другой формы», сообщает RT .

По его словам, границы украинской территории могут быть изменены в рамках процесса мирного урегулирования конфликта.

«И в итоге Украина будет немного другой формы», — уточнил Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Глава государства снова подчеркнул, что если бы был американским президентом на момент начала конфликта, то он бы не случился.

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