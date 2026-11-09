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Взрывы слышны на горящем складе с литиевыми батареями в Москве

Сильный пожар произошел на складе с литиевыми батареями в Южнопортовом проезде в Москве, слышны взрывы, сообщает SHOT .

Огонь быстро распространяется по зданию. Также есть угроза перехода на соседнюю постройку.

Там горят два яруса склада с литиевыми батареями. С места ЧП слышны глухие и гулкие взрывы. Дым от возгорания виден за несколько километров.

Сотрудники МЧС вскрывают крышу здания для тушения огня. Еще при необходимости к работам могут привлечь пожарный поезд или судно.

Ранее в Новой Москве произошел сильный пожар. Зарево было видно с большого расстояния.

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