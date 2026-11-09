Взрывы слышны на горящем складе с литиевыми батареями в Москве
Сильный пожар произошел на складе с литиевыми батареями в Южнопортовом проезде в Москве, слышны взрывы, сообщает SHOT.
Огонь быстро распространяется по зданию. Также есть угроза перехода на соседнюю постройку.
Там горят два яруса склада с литиевыми батареями. С места ЧП слышны глухие и гулкие взрывы. Дым от возгорания виден за несколько километров.
Сотрудники МЧС вскрывают крышу здания для тушения огня. Еще при необходимости к работам могут привлечь пожарный поезд или судно.
Ранее в Новой Москве произошел сильный пожар. Зарево было видно с большого расстояния.
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