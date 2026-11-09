Адвокат рассказал, как маркетплейсы вычисляют мошенников при возврате товаров

Подмена товаров при возврате на маркетплейсах может обернуться уголовным делом о мошенничестве. Особенно актуальной проблема становится в период крупных распродаж, когда увеличивается количество заказов и возвратов. Об этом РИАМО рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

«Многим кажется: „Маркетплейс огромный, миллиардный оборот, пропажу одного товара никто не заметит, а деньги мне уже вернулись на карту“. С правовой точки зрения подмена товара при возврате, например, отправка другой футболки или пустой коробки, квалифицируется как мошенничество по статье 159 УК РФ. Человек умышленно вводит в заблуждение сотрудника маркетплейса, чтобы безвозмездно завладеть чужим имуществом или деньгами», — объяснил Параскевов.

Он добавил, что подобные схемы уже становятся предметом уголовных разбирательств. Так, в Иванове мужчина заказывал смартфоны, а при возврате отправлял вместо них дешевые кнопочные телефоны, оставляя дорогую технику себе. Ущерб составил около 80 тыс. руб, дело передали в суд по части 1 статьи 159 УК РФ.

В Иркутске сотрудница пункта выдачи оформляла фиктивные возвраты, указывая в системе, что товар якобы помещен в коробку, хотя фактически забирала его себе. Ущерб превысил 279 тыс. руб. По словам эксперта, женщине вынесли приговор по части 3 статьи 159 УК РФ.

Как маркетплейсы выявляют подмену товаров

«Каждая зона в современных пунктах выдачи, особенно стол проверки и зона выдачи, просматривается камерами. Момент, когда человек положил в пакет не тот товар или заменил вещь в примерочной, может быть зафиксирован. Кроме того, применяется весовой контроль. Если оригинальный гаджет весил 250 г, а вернулась коробка весом 210 г, система может обнаружить несоответствие», — рассказал адвокат.

Продавцам, столкнувшимся с подменой, специалист рекомендует прежде всего зафиксировать факт нарушения. Для этого следует снять на видео вскрытие возвратной посылки, составить акт о несоответствии вложения и сохранить документы.

«Для продавца здесь важно одно: фиксировать каждое действие. Необходимо снять видео вскрытия возвратной посылки, составить акт о несоответствии вложения, подать заявление в полицию с приложением всех документов и записи. Параллельно следует обратиться в поддержку маркетплейса с требованием заблокировать аккаунт мошенника и не списывать средства», — заключил специалист.

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