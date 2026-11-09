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Головокружительные свидания: россиянки рассказали о подозрительном тайце

Происшествия
Коханова Наталья / Фотобанк Лори

Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори

В Таиланде российские туристки пожаловались на «головокружительные свидания», они считают, что мужчина во время знакомства подсыпал им запрещенные вещества, сообщает Baza.

Несколько россиянок рассказали о подозрительном тайце. Татуированный мужчина знакомился с туристками в соцсетях, он осыпал девушек комплиментами, предлагал покататься на авто и провести время вместе.

Одна из россиянок согласилась на встречу. Как отметила девушка, таец угостил ее безалкогольным пивом, но после нескольких глотков ей стало плохо. У пострадавшей участилось сердцебиение, стали неметь конечности и расширились зрачки. Когда девушка пришла в себя, то мужчина уже удалил всю переписку с ней.

Другие туристки из РФ также поделились опытом аналогичного знакомства с татуированным тайцем.

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