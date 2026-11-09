Росреестр Подмосковья проведет телефонную линию об арестах недвижимости

Управление Росреестра по Московской области 11 ноября 2026 года с 11:00 до 13:00 ответит на вопросы жителей о внесении и погашении записей об арестах и запретах на недвижимость в ЕГРН, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Специалисты отдела государственной регистрации недвижимости проведут консультации по телефону +7 (495) 223-45-41. Они объяснят, что означают арест и запрет в рамках учетно-регистрационных действий и какие органы вправе их устанавливать.

Жители смогут узнать, как проверить ограничения на квартиру, земельный участок или другой объект. Также специалисты расскажут, что делать, если основания для ареста или запрета устранены, но запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) остается актуальной.

Федеральная служба судебных приставов и Росреестр обмениваются данными через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это ускоряет внесение и погашение записей в ЕГРН, повышает прозрачность и надежность оборота недвижимости.

Перед покупкой недвижимости рекомендуется проверить наличие ограничений и обременений. Собственник или заинтересованное лицо может заказать выписку из ЕГРН в МФЦ, на портале госуслуг или официальном сайте Росреестра.

«Внесение в ЕГРН сведений об аресте или запрете — важный механизм защиты прав кредиторов и обеспечения исполнения обязательств должником. При этом такие записи препятствуют отчуждению имущества и регистрации прав новых собственников», — отметил начальник отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.