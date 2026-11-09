Есть угроза жизни: чемпионка Шурочкина получила тяжелейшие ожоги при пожаре

Площадь ожогов пострадавшей при пожаре в столичной квартире олимпийской чемпионки и сестры певицы Нюши Марии Шурочкиной увеличилась до 32% тела, сообщает « Mash на спорте ».

Пожар произошел в ЖК «Свой» на улице Багрицкого. Очевидцы вызвали пострадавшей Шурочкиной скорую помощь.

В больнице медики переквалифицировали состояние спортсменки со среднего на тяжелое, так как есть угроза жизни из-за риска шока, обезвоживания и инфекций. У нее нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. В этих местах нарушено кровообращение, поэтому отмирают клетки и начинается некроз тканей.

По предварительной информации, Шурочкиной предстоит перенести несколько операций (в том числе по пересадке кожи). Самый тяжелый случай — если на чемпионке была синтетическая одежда, тогда ткани могут пригорать к плоти и увеличивать риск заражения поврежденных участков.

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