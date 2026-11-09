Сбросила «рога» со спецэффектами: у столичной электрички отвалился токоприемник
Фото - © Telegram/«Подслушано электрички Москвы»
В Сети появилось видео, как у одного из вагонов электрички отваливается токоприемник во время движения, сообщает «Подслушано электрички Москвы».
На видео показано, что сначала пантограф поднимается, потом под ним происходит небольшой взрыв, видны искры и огонь.
Затем от вагона начинает идти дым, а токоприемник падает с крыши.
«Время сбрасывать рога наступило не только у северных оленей», — прокомментировали в канале.
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