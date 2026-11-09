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Сбросила «рога» со спецэффектами: у столичной электрички отвалился токоприемник

Происшествия
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Фото - © Telegram/«Подслушано электрички Москвы»

В Сети появилось видео, как у одного из вагонов электрички отваливается токоприемник во время движения, сообщает «Подслушано электрички Москвы».

На видео показано, что сначала пантограф поднимается, потом под ним происходит небольшой взрыв, видны искры и огонь.

Затем от вагона начинает идти дым, а токоприемник падает с крыши.

«Время сбрасывать рога наступило не только у северных оленей», — прокомментировали в канале.

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