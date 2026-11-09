Потребность в доминировании: как опознать деструктивное влияние на подростка

Агрессия в адрес родителей, постоянные конфликты и чрезмерное увлечение гаджетами могут сопровождать участие подростка в деструктивных интернет-сообществах, сообщил РИАМО клинический психолог, нейропсихолог, медицинский логопед, аспирант РНИМУ им. Н.И. Пирогова Кубат Каниметов.

«Как правило нахождение в деструктивном сообществе — далеко не первый признак проблемы. Все сначала проявляется как разрушение детско-родительских отношений. Ни одна просьба или обращение родителя не воспринимается адекватно. Подросток часто использует грубости, брань в адрес родителей. Иногда дело может доходить даже до физической агрессии», — рассказал Каниметов.

Подобное поведение может быть связано с трудностями самореализации. Если подросток не чувствует себя успешным среди сверстников, он иногда пытается компенсировать это стремлением доминировать дома. Обычные бытовые просьбы в таком случае могут восприниматься как вызов и повод для борьбы.

«Если интернет-сообщество поддерживает такое поведение, внешние проявления будут очень заметны. Это продолжающаяся агрессия в адрес родителей, постоянное активное использование гаджета или компьютера, чрезмерная импульсивность и вспыльчивость», — объяснил специалист.

Еще один возможный признак — рассказы подростка о собственных успехах и достижениях в интернет-сообществе. При этом ребенок необязательно будет прямо говорить о своем участии в нем.

«Нужно понимать, что агрессия не может долго оставаться скрытой. Ее психологическая мотивация — прежде всего публичное доминирование. Следовательно если подросток успешен в рамках деструктивного сообщества, занимает там лидерские позиции, то он захочет этим поделиться. При этом разговоры могут быть непрямыми: подросток может просто комментировать увиденное или услышанное», — отметил психолог.

Вместе с тем перечисленные изменения поведения сами по себе не доказывают, что ребенок состоит в опасном интернет-сообществе.

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