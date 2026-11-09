Рубль ловит шанс: мирные переговоры могут укрепить российскую валюту

Прогнозы на снижение геополитической напряженности и обсуждение предстоящего раунда мирных переговоров могут поддержать российский рубль. Дополнительные факторы в его пользу — текущая риторика денежно-кредитной политики ЦБ и все еще высокие ставки, способствующие росту спроса на рублевые активы, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне китайского юаня в паре с рублем на Московской бирже играет сезонное снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров — оно связано с окончанием пика налоговых выплат. Кроме того, в пользу юаня может сыграть и снижение нефтяных цен, отмечает финансист.

При оценке перспектив мировых позиций китайского юаня в фокусе — новости о том, что власти КНР в попытках снизить напряженность на фондовом рынке вводят ограничения для компаний и инвесторов. В рамках поддержки фондового рынка китайским банкам рекомендовали временно не размещать акции компаний.

По оценке Тимошенко, итоговое движение пары будет зависеть от того, какой из факторов окажется сильнее в ближайшие недели. Торговый диапазон юаня к рублю на текущей неделе эксперт обозначил в пределах 12,25–12,50.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.