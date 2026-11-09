4,7 млн деревьев за 10 лет: итоги акции по лесовосстановлению в Подмосковье

«В муниципалитетах за 10 лет в акциях приняло участие 1,5 млн человек, высадили 4,7 млн деревьев. Мы проанализировали результаты по массовости, охвату территории и количеству посадок. Благодарю глав за активное участие», — сказал Ларькин.

Он отметил, что среди муниципалитетов по массовости участников на одну акцию лидируют Кашира, Дубна и Ступино. По наибольшему количеству высаженных саженцев на одного участника: Луховицы, Егорьевск, Ликино-Дулево. По количеству площадок на площадь округа: Фрязино, Реутов, Лобня. А по охвату — доли площади муниципалитета в акции — топ-3 составляют: Реутов, Лыткарино и Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.

«„Здоровый лес Подмосковья“ — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно в прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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