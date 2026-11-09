Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных мероприятий в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.

«„Здоровый лес Подмосковья“ — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно в прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям. Прошу вас еще раз обратить внимание на положительные практики и подвести итоги уходящего года и приоритеты на следующий», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства.

Также глава региона сообщил, что в Подмосковье планируется построить и реконструировать 47 очистных сооружений за 2 года. Соответствующая программа, в частности, касается Серпухова, Коломны, Раменского и других округов.

«Одна из приоритетных программ для Подмосковья — в следующие два года построить и реконструировать 47 объектов очистных сооружений», — сказал Воробьев.

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