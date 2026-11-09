Росгвардейцы задержали в Подмосковье подозреваемого в краже из гипермаркета

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны 8 ноября 2026 года задержали посетителя гипермаркета на улице Привокзальной, который пытался вынести неоплаченные товары примерно на 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из охраняемого гипермаркета на улице Привокзальной. Прибывшие сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области выяснили, что посетитель пытался покинуть магазин, не оплатив товары.

Мужчина взял со стеллажей четыре бутылки дорогостоящего алкоголя и несколько упаковок кофе. Часть товаров он спрятал под одеждой, остальные сложил в пакет, после чего быстрым шагом направился к выходу мимо касс. Возможный ущерб магазину составил около 15 тыс. рублей.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.