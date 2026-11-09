Парк «Авангард» в Электростали проведет тренировки, кросс и концерт

Парк «Авангард» в Электростали подготовил спортивные, образовательные и творческие мероприятия с 9 по 15 ноября. В программе — открытые тренировки, пробежки и концерт «Осенний звездопад», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 9 ноября, в 16:00 на спортивной площадке парка «Авангард» пройдет открытая тренировка по дзюдо. Во вторник, 10 ноября, в 16:00 на аллее состоится кросс с участием спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток».

В среду, 11 ноября, в павильоне проведут беседу «От кинолога: кто защищает город». В 15:00 на спортивной площадке начнется парковая разминка.

В четверг, 12 ноября, в павильоне состоится образовательная встреча «Синичкин день». В 17:00 на спортивной площадке пройдет тренировка по греко-римской борьбе.

В субботу в 09:00 стартует дружеская пробежка «5 верст». Участники смогут пробежать или пройти дистанцию в комфортном темпе. В 10:00 на спортивной площадке начнется открытая тренировка по легкой атлетике.

В тот же день в павильоне в 14:00 состоится концерт «Осенний звездопад», а в 15:30 — творческая осенняя мастерская.

В воскресенье, 15 ноября, в 09:00 на спортивной площадке пройдет открытая тренировка по легкой атлетике. Возрастное ограничение мероприятий — 6+.

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