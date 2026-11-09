В Ступино отметили 25-летие шефских связей с Каспийской флотилией

Участники круглого стола в Ступино 6 ноября подвели итоги 25-летнего сотрудничества округа с Краснознаменной Каспийской флотилией и обсудили его развитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Круглый стол «Шефские связи — сотрудничество, проверенное временем» посвятили 25-летию подписания договора между Каспийской флотилией и городским округом Ступино. Встречу начали с фильма об истории шефских связей.

В мероприятии участвовали представители командования флотилии, офицеры и ветераны, депутаты, представители общественной палаты и фонда «Достоинство», юнармейцы, кадеты, волонтеры и воспитанники клуба юных моряков «Морской волк». С приветствиями выступили глава округа Сергей Мужальских, контр-адмирал Владимир Жаднов и председатель совета депутатов Александр Сухачев.

Сергей Мужальских передал командиру ракетного катера «Ступинец» Кириллу Конопле гуманитарную помощь для экипажа.

«Четверть века шефские связи Ступино и Каспийской флотилии остаются доброй традицией, объединяющей поколения. С 2001 года, после подписания договора и присвоения катеру Р-101 имени «Ступинец», сотрудничество только крепло. В 2024 году на воду был спущен новый катер «Ступинец»», — отметил Сергей Мужальских.

Глава округа поблагодарил ветеранов, командование флотилии и фонд «Достоинство», пожелал морякам успешной службы и благополучного возвращения домой. Участники обсудили историю, итоги и перспективы сотрудничества. Кирилл Конопля рассказал о новом корабле. В завершение встречи участникам вручили памятные подарки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.