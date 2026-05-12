На Камчатке зафиксировали мощное свечение на Шивелуче

Ученые на Камчатке зафиксировали свечение и сход раскаленной лавины на вулкане Шивелуч в Усть-Камчатском округе, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«В темное время суток на куполе Молодой Шивелуч фиксируется мощное свечение и сход раскаленной лавины», — говорится в сообщении.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

