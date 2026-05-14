Ефимов: в апреле договоры на квартиры по реновации заключили около 4,1 тыс человек

В апреле договоры на жилье по программе реновации заключили почти 4,1 тыс. жителей 193 ветхих домов, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда правообладателями комфортного жилья стали свыше 3,7 тыс. человек.

«Больше всего договоров, необходимых для переезда в современные новостройки, в прошлом месяце заключили жители юго-востока столицы — почти 690 человек», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

По возможности город предоставляет участникам реновации квартиры в ЖК, которые строятся рядом с их старыми домами. Новые квартиры просторнее, чем прежние, за счет кухонь и коридоров.

Уточняется, что первые этажи в современных домах нежилые и предназначены для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций, что делает проживание более комфортным.

«В апреле этого года правообладателями новых квартир по программе реновации стали 630 жителей востока столицы. Еще почти 550 горожан оформили документы на равнозначное жилье на севере столицы. На каждом этапе им помогают сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в центрах информирования на первых этажах новостроек. Подобрать оптимальное время и дату для заключения договора москвичи могут онлайн, воспользовавшись суперсервисом „Переезд по программе реновации“», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.