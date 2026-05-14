Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились всего через два часа после начала

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом закончились. Они длились чуть больше двух часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла в пекинском доме народных собраний (парламенте).

В зал заседаний, где проводились переговоры, были приглашены руководители ряда крупных компаний США. Среди них были Apple и Tesla.

Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил о важности тайваньского вопроса. Неверный подход к нему может спровоцировать конфликт между государствами.

