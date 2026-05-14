Алексей Путин: «С 1 июня семьи Москвы и Подмосковья смогут оформить новую семейную выплату»

На главные вопросы – кто имеет право на новую финансовую помощь от государства и куда обращаться за получением выплаты, ответил заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.

– Алексей Андреевич, Соцфонд объявил о новой мере поддержки для семей с двумя и более детьми в начале 2026 года. Уже меньше чем через месяц, с 1 июня, начнется прием заявлений. Что важно знать родителям при обращении за выплатой?

– Одно из самых главных условий – новая выплата предоставляется гражданам, с доходов которых уплачены взносы. Она так и называется «выплата работающим родителям двух и более детьми». То есть главное, чтобы родители были официально трудоустроены и получали белую зарплату. Получить эту выплату могут также усыновители, опекуны или попечители, которые воспитывают двоих или более детей до возраста 18 или 23 лет, если последние обучаются очно. При этом каждый из заявителей и их дети должны являться гражданами РФ и постоянно проживать в России.

– Финансовые и имущественные доходы семьи будут учитываться при назначении выплаты?

– Безусловно, государство поддерживает семьи с небольшими доходами и оказывает адресную помощь. Для этого разработан ряд критериев для определения нуждаемости. Прежде всего учитывается среднедушевой доход семьи. Он не должен превышать 1,5 кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания. В Москве – это 25 342 рубля, в Московской области – 20 286 рублей.

– Давайте уточним, какие доходы будут влиять при определении права на выплату для работающих родителей?

– Это доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, включаются доходы от деятельности фермерского хозяйства и частной практики, от оказания услуг по гражданско-правовому договору, авторские гонорары, пенсии, пособия, алименты и другие выплаты, которые получает семья.

Отмечу, что при назначении выплаты работающим родителям расчетный период отличается от того, который применяется для единого пособия. В случае с новой выплатой учитываются доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих году подачи заявления. То есть, если родители подают заявление в 2026 году, в расчет пойдут доходы за весь 2025 год, а в 2027 – за 2026-й год.

– Если в расчетном периоде родитель менял место работы, ему следует подать несколько заявлений?

– Смена работы никак не влияет на количество заявлений. Достаточно подать одно заявление.

– Самозанятые родители имеют право на новую меру поддержки?

– Самозанятые и индивидуальные предприниматели не смогут получить ежегодную выплату. Данная категория граждан применяет специальные налоговые режимы и у них, как правило, нет других трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.

– Как быть маме, которая проработала меньше года и ушла в отпуск по беременности и родам. Она сможет рассчитывать на выплату?

– Не важно какой период она работала, главное, чтобы женщина до ухода в отпуск по беременности и родам получала официальную зарплату, с которой ее работодатель уплачивал налог на физических лиц.

– Алексей Андреевич, какие еще условия должны быть соблюдены для назначения выплаты?

– При рассмотрении заявлений Отделение Соцфонда будет учитывать не только доходы, но и оценивать какое имущество есть у родителей. Семьям, получающим единое пособие на детей до 17 лет, этот список хорошо известен. Аналогичные требования распространяются на новую выплату. Напомню, что в перечне перечислены конкретные критерии по наличию движимого и недвижимого имущества с указанием площади, а также, в каких случаях определенное имущество не учитывается при расчете нуждаемости. Вот один из примеров – выплата может быть назначена, если у семьи один дом любой площади, если их несколько, то площадь на каждого члена семьи не должна превышать 40 квадратных метров. При этом жилье, предоставленное семье от государства, не считают в доходы.

– Подать заявление на ежегодную выплату может один работающий родитель или оба?

– Это могут сделать оба работающих родителя, если они воспитывают двух и более детей, официально трудоустроены и их доход облагается НДФЛ. Выплата будет считаться от дохода каждого родителя.

– Как быть, если семья в разводе?

– Правила назначения не содержат условий об обязательности нахождения в браке и проживания детей с определенным родителем. Представим такую ситуацию: работающие родители находятся в разводе, у них двое детей, которые проживают с мамой. В этом случае и мама, и папа могут подать заявление на выплату. Также у родителей не должно быть задолженности по алиментам и фактов лишения или ограничения в родительских правах. Несоблюдение этих требований, наряду с прочими, является основанием для отказа в назначении выплаты.

– Интересно узнать, каким будет размер выплаты?

– Выплата рассчитывается индивидуально. Ее размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан в размере 6%, а разница возвращена. Меру поддержки можно получить один раз в год.

– Давайте напомним, когда можно подать заявление на ежегодную выплату?

– Впервые обратиться за ней семьи смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения Соцфонда или МФЦ. Большую часть сведений специалисты запросят самостоятельно, в некоторых случаях справки, например, из учебного заведения, заявителю необходимо будет предоставить лично.

– В какие сроки рассматривается заявление?

– Его рассмотрят в период от 10 до 30 рабочих дней. При положительном решении выплата поступит на банковский счет заявителя в течение 5 рабочих дней.

– Алексей Андреевич, если у наших читателей возникнут дополнительные вопросы, куда им можно обратиться?

– Жители Московского региона могут задать вопросы нашим специалистам в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01. Актуальную информацию можно также получить в наших соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.