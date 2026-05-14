Кинолог объяснил, почему собака обожает пить воду из лужи или унитаза

Ситуация, когда собака отдает предпочтение странным и порой опасным источникам воды, — не такая уж и редкая. Такое поведение пугает владельцев. На самом деле у этой истории есть вполне логичное объяснение, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«У людей посуда ассоциируется с безопасностью и чистотой, и нам кажется, что собака должна рассуждать так же. Но мир питомца отличается от нашего — и в его представлении все может быть как раз наоборот», — объясняет Голубев.

Интереснее запах

Обоняние — главное, с помощью чего собака ориентируется в мире. Чем богаче запах, тем интереснее. Вода из лужи может элементарно казаться питомцу привлекательнее — она пахнет землей, пометом других животных. У нас это вызывает отвращение, а собаке так не кажется. Чем натуральнее, тем лучше.

Вода из унитаза может пахнуть моющими средствами, которые имеют сладковатый вкус — это тоже стоит попробовать. Питомец не понимает, что это опасно.

Неприятный привкус миски

Но бывает и прямо противоположная история: например, если миска металлическая или пластиковая, то вода в ней может приобретать специфический вкус. Со временем также примешиваются запахи моющего средства. В итоге собаке такой вкус воды может казаться неестественным, а вот вода из унитаза или лужи вызывает больше доверия. Возможно, понять логику вкусовых предпочтений собаки сложно, но она точно есть.

Стоячая вода

У собак есть инстинкт, который подсказывает, что движущаяся вода или вода на улице — безопаснее, чем стоячая. Объяснить, что в данном случае все как раз наоборот, довольно сложно. Статичная вода в миске может казаться им «испорченной». Также в теплый день вода в луже будет, возможно, прохладнее, чем в миске, — такую воду питомцы предпочитают по той же причине: перегретая ассоциируется с испорченностью.

Неудобная миска

Если миска не соответствует размеру собаки, гремит о пол и соскальзывает, питомец может отказываться пить из этого источника. Еще в более редких случаях, когда наблюдаются заболевания вроде артрита или проблемы с зубами, питомцу может быть сложно наклоняться и пить из конкретной миски по разным причинам.

Как исправить ситуацию

Прежде всего важно мягко устранить доступ к унитазу или лужам. В квартире достаточно просто не забывать закрывать унитаз крышкой. На улице — обходить лужи, приучить собаку к команде «Фу».

Поменять миску — следует выбирать качественный материал: керамику или стекло. Можно попробовать расставить сразу несколько разных мисок с водой на разной высоте. Это даст собаке выбор, а также создаст иллюзию, что у нее есть альтернативные источники воды, как в дикой природе.

«Откажитесь от агрессивной химии — почаще меняйте воду, а миску старайтесь мыть содой, ополаскивайте кипятком», — отметил кинолог.

Опыт показывает, что очень часто подобная история решается с помощью фонтанчика-поилки. Он создает эффект движущейся воды, и собаке она кажется чище. А еще пить из фонтанчика намного интереснее.

Важно помнить, что вода из унитаза и лужи несет угрозу и скрывает самые разные бактерии и токсины. Необходимо создать безопасную альтернативу, заключил Голубев.

