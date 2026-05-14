«Красная линия» Си Цзиньпина: лидер КНР предупредил Трампа о войне из-за Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине подчеркнул критическую важность тайваньского вопроса. Неверный подход к этой теме может привести к прямому столкновению и конфликту между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение», — заявил глава КНР Трампу.

Встреча лидеров Соединенных Штатов и Китая проходит в Доме народных собраний. Американский президент Дональд Трамп отправился с госвизитом в Китай 13-15 мая.

Пекин настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Традиционно одним из главных камней преткновения в отношениях Вашингтона и Пекина остаются поставки американского оружия на остров. Официальные связи между центральным правительством Китая и провинцией были прерваны в 1949 году.

