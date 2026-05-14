Сбой на Рижском направлении: поезда задерживаются на час

сегодня в 07:54

Поезда на Рижском направлении задержали до часа из-за неисправности

На Рижском направлении МЖД утром произошел сбой в графике движения. Поезда следуют в сторону Москвы с опозданием 30–40 минут, сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

Проблема в технической неисправности поезда 6308 «Шаховская — Серпухов» на станции Румянцево. Машинист неисправного ЭП2Д-0229 отказался от вспомогательного локомотива и самостоятельно загнал состав в тупик.

По данным подписчиков, поезд 6312/6311, следующий из Румянцево в Шарапову Охоту, должен был отправиться из Истры в 05:52. Но покинул ее только в 06:40.

Состав 6316/6315 Волоколамск — Столбовая вместо 6:16 отошел в 6:47. Из-за поломки задержки в движении достигали одного часа.

