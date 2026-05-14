Киев без воды: более 1300 беспилотников запустили по Украине за сутки

сегодня в 08:59

1300 беспилотников прилетело по Украине за сутки

За прошедшие сутки по территории Украины было выпущено более 1300 беспилотников и около 50 ракет. Данные приводят мониторинговые каналы противника, сообщают « Военкоры русской весны ».

Большая часть ударов затронула Киев и западные регионы. Целями стали железнодорожные узлы, автозаправочные станции, промышленные предприятия, объекты службы безопасности Украины и компании «Нафтогаз».

В левобережной части Киева после атаки с использованием ракет и дронов начались перебои с подачей воды.

Минобороны РФ удар по Украине пока не подтверждало.

