Киев без воды: более 1300 беспилотников запустили по Украине за сутки
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
За прошедшие сутки по территории Украины было выпущено более 1300 беспилотников и около 50 ракет. Данные приводят мониторинговые каналы противника, сообщают «Военкоры русской весны».
Большая часть ударов затронула Киев и западные регионы. Целями стали железнодорожные узлы, автозаправочные станции, промышленные предприятия, объекты службы безопасности Украины и компании «Нафтогаз».
В левобережной части Киева после атаки с использованием ракет и дронов начались перебои с подачей воды.
Минобороны РФ удар по Украине пока не подтверждало.
