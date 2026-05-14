Нейросети пока не способны заменить живого адвоката из-за склонности к «галлюцинациям» и ошибок в квалификации деяний. Как сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко, использование ИИ для защиты и глубокого анализа дела может быть опасным.

Технический помощник, а не стратег

По словам эксперта, нейросети справляются с ролью «младшего юриста» лишь в части технической работы.

Что можно доверить ИИ: вычитку документов, быстрый поиск противоречий в показаниях разных лиц и обработку больших объемов данных.

Где ИИ бесполезен: глубокая аналитика, анализ перспектив дела и правильная квалификация ситуации. С этими задачами нейросети справляются плохо, часто неверно воспринимая правовую позицию.

Опасность «галлюцинаций»

Главный риск при использовании нейросетей — их способность выдумывать нормы и судебную практику.

«Нейросеть может сослаться на несуществующую судебную практику, на несуществующую правовую норму и на основании этой несуществующей нормы выдать вам позицию, на основе которой построит вообще всю защиту по вашему делу», — предупредил Антон Ключко.

Эксперт резюмировал, что на текущем этапе развития технологий полноценная защита подсудимого силами ИИ невозможна.

