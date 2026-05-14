Клишас заявил, что поддержки РФ недостаточно для получения гражданства

Сенатор Андрей Клишас заявил, что одной лишь поддержки политики России недостаточно для получения гражданства. По его словам, претендент должен быть готов жить в стране и соблюдать ее законы.

Он высказался о новых правилах предоставления российского гражданства.

Сенатор подчеркнул, что поддержка политики государства не создает прочной правовой связи с Россией.

«Просто сам факт того, что человек поддерживает политику России, не делает его гражданином в полном смысле этого слова, то есть он не обретает такую устойчивую правовую связь с РФ. Может быть он не хочет ни проживать здесь, ни изучать русский язык, ни понимать, ни соблюдать нашу Конституцию. Поэтому сама по себе просто поддержка — это, конечно же, недостаточное условие, чтобы стать российским гражданином. Это может быть одним из аргументов, почему можно рассмотреть вопрос предоставления ему гражданства», — сказал Клишас в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что человек, который не готов интегрироваться в общество и соблюдать российское законодательство, не должен рассчитывать на получение гражданства.

