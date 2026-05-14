На улицу с 2-летним ребенком: у полицейского в Нижнем Новгороде отобрали жилье

В Нижнем Новгороде суд изъял квартиру и автомобиль у действующего сотрудника полиции. Заместитель командира роты отдельного батальона ДПС Иосиф Осипов рассказал в соцсетях, что теперь его с двухлетним ребенком выселят на улицу.

Все началось в декабре 2023 года. Прокурор города инициировал проверку доходов и расходов полицейского. Проверка показала, что расходы Осипова соответствуют доходам, но это не остановило прокурора. В мае 2024 года он подал иск об изъятии однокомнатной квартиры, купленной в 2017 году за 2 миллиона 50 тысяч рублей, а также машины. Причем автомобиль, как уточняет сам полицейский, принадлежит его родственнице, а не ему.

Суд первой инстанции в 2024 году отказал прокурору, ссылаясь на ту же проверку — расходы соответствуют доходам. В апреле 2025 года Нижегородский областной суд оставил это решение в силе. Однако в августе 2025 года Кассационный суд отменил оба решения и отправил дело на новое рассмотрение.

13 мая 2026 года Нижегородский областной суд вынес новое решение — изъять квартиру и автомобиль родственницы. Осипов рассказывает, что в прениях прокурор указал: на покупку квартиры ему не хватило всего 4 тысяч рублей. Несмотря на очевидные доказательства, суд встал на сторону обвинения.

Теперь полицейского ждет увольнение из органов «за утрату доверия», а его семью — выселение.

«Вместо реальной борьбы с коррупцией устраивают показательные суды над простыми сотрудниками», — написал Осипов. Он благодарит всех за поддержку и обещает продолжать борьбу, которая длится уже три года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.