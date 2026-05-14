Врачи не нашли признаков отрезания пальца у девочки в Махачкале

У девочки, лишившейся пальца в детском саду Махачкалы, отсутствует резаная рана. Об этом заявили медики детской республиканской клинической больнице имени Кураева, сообщает ТАСС .

Малышка попала в медучреждение с рваной раной. Предварительно, врачи не выявили признаков отрезания.

«У ребенка была отсечена ногтевая фаланга. По характеру, это рваная-ушибленная рана. Но не резаная», — отметили в больнице.

Ранее малышка, находясь в детском саду в Махачкале, при неустановленных обстоятельствах получила травму правой стопы. Все вскрылось только после того, как родители привели ребенка домой. Из колготок девочки выпала часть пальца.

Сотрудники детсада, где произошел инцидент, не вызвали вовремя скорую помощь. В СМИ появилась версия, что персонал мог отрезать палец после того, как ребенок травмировался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Трое сотрудников детсада были заключены под стражу на два месяца на время разбирательства.

